Верховная Рада планирует ужесточить наказание за ложное минирование. Народные депутаты приняли за основу соответствующий законопроект №3911, которым предусмотрена возможность конфискации имущества.

"За" проголосовали 235 парламентариев, сообщает "РБК-Украина".

Проектом вносятся изменения в статью 259 Уголовного кодекса. За заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые могут повлечь гибель людей или другие тяжелые последствия, планируют наказывать лишением свободы от 2 до 6 лет с конфискацией имущества.

На данный момент конфискация не предусмотрена.

Кроме того, за "минирование" объектов критической инфраструктуры, зданий органов власти, больниц и школ, либо если такое сообщение привело к тяжким последствием или зафиксировано повторно, грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией.

Ранее сообщалось, что кафе и рестораны будут оштрафованы за клиентов без масок.