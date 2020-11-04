В Украине за ложное минирование будут конфисковывать имущество [ Редактировать ]
Верховная Рада планирует ужесточить наказание за ложное минирование. Народные депутаты приняли за основу соответствующий законопроект №3911, которым предусмотрена возможность конфискации имущества.
"За" проголосовали 235 парламентариев, сообщает "РБК-Украина".
Проектом вносятся изменения в статью 259 Уголовного кодекса. За заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые могут повлечь гибель людей или другие тяжелые последствия, планируют наказывать лишением свободы от 2 до 6 лет с конфискацией имущества.
На данный момент конфискация не предусмотрена.
Кроме того, за "минирование" объектов критической инфраструктуры, зданий органов власти, больниц и школ, либо если такое сообщение привело к тяжким последствием или зафиксировано повторно, грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией.
Ранее сообщалось, что кафе и рестораны будут оштрафованы за клиентов без масок.
по теме
В стране прошла общенациональная минута молчания
В случае доказательства вины женщины ее могут отправить под арест на 7-10 лет
За проект проголосовали 259 депутатов
На крик прибежали неравнодушные прохожие
Власти Сенегала заявили ранее, что 60 человек были спасены