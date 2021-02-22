В понедельник, 22 февраля, в метрополитене столицы образовались большие очереди на станции метро "Харьковская". Об этом сообщает "Корреспондент".

Из-за закрытия одного из вестибюлей в Киеве на м. Харьковская - до метро образовалась большая очередь. Также, по непонятным причинам, на входе в метро была открыта одна из четырех дверей.

На фотографиях видно большое скопление людей на входе на станцию метро.

Тем временем, в пресс-службе метрополитена сообщалось, что на станции до 23 числа будут проходить ремонтные работы. Там устанавливаются новые турникеты.

Ранее мы писали о том, что рядом со станцией метро "Героев Днепра" в Киеве конструкция с навесом упала на головы людям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.