В киевском метро образовалась огромная очередь (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 22 февраля, в метрополитене столицы образовались большие очереди на станции метро "Харьковская". Об этом сообщает "Корреспондент".
Из-за закрытия одного из вестибюлей в Киеве на м. Харьковская - до метро образовалась большая очередь. Также, по непонятным причинам, на входе в метро была открыта одна из четырех дверей.
На фотографиях видно большое скопление людей на входе на станцию метро.
Тем временем, в пресс-службе метрополитена сообщалось, что на станции до 23 числа будут проходить ремонтные работы. Там устанавливаются новые турникеты.
Ранее мы писали о том, что рядом со станцией метро "Героев Днепра" в Киеве конструкция с навесом упала на головы людям.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В столице Украины, Киеве, жители нескольких районов жалуются на проблемы с вывозом мусора
Во вторник, 16 февраля, в Киеве образовалась длинная очередь на вход на станцию метро
Хлопці стрибали через турнікети, не сплативши за проїзд - правоохоронці зробили їм зауваження
Школярі починають вживати наркотики з... 12 років! Тож столичні обранці вирішили звернутися до мера, аби створити спеціальну Координаційну раду
У середу, 24 лютого, об 11:00 відбудеться круглий стіл на тему: "Від Ходжали - 1992 року до Тертера та Гянджі – 2020 року