Украина приветствует инициативу группы сенаторов США увеличить поддержку Украины в сфере безопасности, в частности, назначить специального представителя. Как говорится в заявлении пресс-службы Офиса президента, в американский Сенат внесли законопроект, который на законодательном уровне закрепит предоставление Украине стратегической помощи.

"Украина высоко ценит инициативу группы американских сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, о помощи нашему государству в сфере безопасности и стратегической поддержки. США является стратегическим партнером Украины, поэтому всегда рады возможности для укрепления украинской-американских отношений и углубления сотрудничества, в частности в секторе национальной безопасности", - сказано в заявлении.

В ОП отметили, что возможное увеличения финансирования оборонной сферы Украины "поможет улучшить подготовку, вооружение и материально-техническое обеспечение военных и ускорит переход украинской армии на стандарты НАТО".

Закона о партнерстве с Украиной в сфере безопасности (Ukraine Security Partnership Act) является двухпартийной инициативой, его разработчики – республиканцы Джим Риш, Роб Портман, Джон Баррассо и демократы Боб Менендез, Крис Мерфи и Джин Шахин.

Ранее госдеп США сделал заявление по "Северному потоку-2".