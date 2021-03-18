Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил участников российского проекта "Северный поток-2". Он отметил, что все причастные к строительству газопровода, попадут под американские санкции.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США на странице в Twitter.

Блинкен напомнил, что администрация президента Джо Байдена считает "Северный поток-2" плохой сделкой.

"Мы продолжаем отслеживать деятельность и предупреждаем, что любая компания, которая принимает участие в проекте "Северный поток-2", рискует санкциями. Мы стремимся соблюдать законодательство в этом отношении", - заявил он.

"Северный поток-2" - это газопровод, который строится между Россией и Германией в Балтийском море. Он угрожает безопасности Украины, поскольку после его запуска, Москва может отказаться от транзита газа в Европу через украинскую территорию.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину.

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