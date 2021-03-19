Оба украинских клуба прекратили выступления в еврокубках Источник: ФК "Шахтер" (Донецк)

Футболисты итальянской "Ромы" победили донецкий "Шахтер" во втором матче 1/8 финала Лиги Европы.

Матч, который проходил в Киеве на пустом НСК "Олимпийский", завершился со счетом 1:2. Голы забили Жуниор Мораес (59) и Борха Майораль (48, 72).

Общий счет двух матчей: 5:1 в пользу итальянского клуба. Таким образом "Рома" вышла в 1/4 финала Лиги Европы, а "горняки" прекратили выступления в еврокубковом сезоне.

Команды встречались на уровне еврокубков 8-й раз в истории. До нынешнего сезона "Рома" и "Шахтер" провели 6 встреч в Лиге чемпионов. На счету итальянского клуба победы в двух матчах, украинцы побеждали четыре раза.

Киевское "Динамо" также прекратило выступления в еврокубках на стадии 1/8 финала. Столичный клуб в гостях проиграл испанскому "Вильярреалу" - 2:0. Обва гола на счету Морено (13, 36).

Напомним, что первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу испанцев.

Все участники 1/4 финала Лиги Европы:

"Арсенал" (Англия);

"Динамо" Загреб (Хорватия);

"Гранада" (Испания);

"Рома" (Италия);

"Вильярреал" (Испания);

"Манчестер Юнайтед" (Англия);

"Славия" Прага (Чехия);

"Аякс" (Нидерланды).

Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится 19 марта в 14:00. Сразу же определятся и полуфинальные пары, а также номинальный хозяин финала, который состоится 26 мая в Гданське.

Первые матчи четвертьфинала запланированы на 8 апреля, ответные встречи пройдут 15 апреля. Полуфинальные игры состоятся 29 апреля и 6 мая.

Напомним, что ранее определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов.