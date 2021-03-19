"Шахтер" и "Динамо" вылетели из Лиги Европы: все участники 1/4 финала [ Редактировать ]
Источник: ФК "Шахтер" (Донецк)
Футболисты итальянской "Ромы" победили донецкий "Шахтер" во втором матче 1/8 финала Лиги Европы.
Матч, который проходил в Киеве на пустом НСК "Олимпийский", завершился со счетом 1:2. Голы забили Жуниор Мораес (59) и Борха Майораль (48, 72).
Общий счет двух матчей: 5:1 в пользу итальянского клуба. Таким образом "Рома" вышла в 1/4 финала Лиги Европы, а "горняки" прекратили выступления в еврокубковом сезоне.
Команды встречались на уровне еврокубков 8-й раз в истории. До нынешнего сезона "Рома" и "Шахтер" провели 6 встреч в Лиге чемпионов. На счету итальянского клуба победы в двух матчах, украинцы побеждали четыре раза.
Киевское "Динамо" также прекратило выступления в еврокубках на стадии 1/8 финала. Столичный клуб в гостях проиграл испанскому "Вильярреалу" - 2:0. Обва гола на счету Морено (13, 36).
Напомним, что первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу испанцев.
Все участники 1/4 финала Лиги Европы:
- "Арсенал" (Англия);
- "Динамо" Загреб (Хорватия);
- "Гранада" (Испания);
- "Рома" (Италия);
- "Вильярреал" (Испания);
- "Манчестер Юнайтед" (Англия);
- "Славия" Прага (Чехия);
- "Аякс" (Нидерланды).
Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится 19 марта в 14:00. Сразу же определятся и полуфинальные пары, а также номинальный хозяин финала, который состоится 26 мая в Гданське.
Первые матчи четвертьфинала запланированы на 8 апреля, ответные встречи пройдут 15 апреля. Полуфинальные игры состоятся 29 апреля и 6 мая.
Напомним, что ранее определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов.
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