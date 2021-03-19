В пятницу, 19 марта, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание парламента. Об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Собрание пройдет после 13:00.

"Вчера во время совещания глав фракций был достигнут консенсус по поводу сегодняшнего пленарного дня. Мы работаем без перерыва с 12 до 12:30. Мы работаем фактически с 10:00 до 12:30. После этого до часу зачитывает запросы Елена Константиновна Кондратюк. После этого планируется внеочередное пленарное заседание по изменению календарного плана Верховной Рады ", - сказал спикер парламента.

Ранее мы писали о том, что Рада приняла новый земельный закон. Документ предусматривает автоматический переход права пользования земельным участком при покупке расположенного на нем здания или сооружения. Принятый парламентом закон критикуют юристы.

Кроме того, в Украине обновят сведения Госземкадастра о границе. Согласно закону, сведения о государственной границе вносятся в Государственный земельный кадастр в соответствии с утвержденными документами демаркации (редемаркации, делимитации) украинской границы.

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