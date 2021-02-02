В Украине обновят сведения Госземкадастра о границе [ Редактировать ]
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3987, который подразумевает обновление сведений Государственного земельного кадастра о границе.
За документ проголосовали 294 депутата.
Согласно закону, сведения о государственной границе вносятся в Государственный земельный кадастр в соответствии с утвержденными документами демаркации (редемаркации, делимитации) украинской границы.
Он изымает из видов документации по землеустройству техническую документацию по определению и установлению в натуре (на местности) государственной границы Украины.
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