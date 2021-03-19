Определились пары 1/4 финала Лиги Европы [ Редактировать ]
Источник: uefa.com
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что на стадии 1/8 финала из турнира вылетели донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".
Итоги жеребьевки:
- "Гранада" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- "Арсенал" (Англия) - "Славия" (Чехия)
- "Аякс" (Нидерланды) - "Рома" (Италия)
- "Динамо" (Хорватия) - "Вильярреал" (Испания)
Первые матчи четвертьфинала пройдут 8 апреля, ответные - 15 апреля.
В 1/2 финала победитель матча "Гранада" - "Манчестер Юнайтед" встретится с сильнейшим в паре "Аякс" - "Рома". Победитель матча "Арсенал" - "Славия" сыграет с победителем встречи "Динамо" - "Вильярреал".
Финал турнира состоится в польском Гданьске 26 мая.
Напомним, что в пятницу, 19 марта, определились пары четвертьфильных и полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
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