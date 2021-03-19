"Бавария" сразится с "ПСЖ": итоги жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лига чемпионов [ Редактировать ]
Источник: uefa.com
В пятницу, 19 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов. Сначала были сформированы четвертьфинальные пары, а затем полуфинальные.
Пары 1/4 финала:
- "Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" Д (Германия);
- "Порту" (Португалия) - "Челси" (Англия);
- "Бавария" (Германия) - "ПСЖ" (Франция);
- "Реал" Мадрид (Испания) - "Ливерпуль" (Англия).
Пары 1/2 финала:
- "Бавария" (Германия)/"ПСЖ" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия)/"Боруссия" Д (Германия);
- "Реал" Мадрид (Испания)/"Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия)/"Челси" (Англия).
Расписание 1/4 финала:
- Первые матчи: 6-7 апреля (на полях команд, указанных в парах первыми);
- Ответные матчи: 13-14 апреля.
Расписание 1/2 финала:
- Первые матчи: 27-28 апреля;
- Ответные матчи: 4-5 мая.
Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле. Напомним, что действующим чемпионом самого престижного футбольного турнира является "Бавария".
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