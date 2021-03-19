Олексій Данилов оприлюднив результати позачергового засідання РНБО [ Редактировать ]
П'ятниця вечір. Час новин - від... РНБО! Менше години тому Рада національної безпеки та оборони завершила засіданні. Відбувалося воно у закритому режимі. Після чого секретар Радбезу Олексій Данилов вийшов до журналістів. Серед іншого, розповів і про... Санкції. І проти компаній, і проти громадян. У санкційному списку, серед інших - Віктор Янукович та Микола Азаров.
І зараз на Банковій перебуває Олександр Васильченко. І він на прямому зв'язку зі студією.
Сашо, чекаємо від тебе докладної інформації про те, що сьогодні вирішила РНБО.
Рада нацбезпеки та оборони взяла собі вже за традицію збиратися щотижня в п'ятницю. І традиційно посадовці піднімали тему санкцій - персональних. Сьогодні їх виносили стосовно держзрадників. Всього у списку 27 колишніх українців. Саме на колишніх, - наголосив секретар РНБО Олексій Данилов. 99% з них вже мають громадянство Росії. Серед них - топові колишні політики і чиновники: Віктор Янукович, Микола Азаров, Наталія Поклонська, Віктор Пшонка, Сергій Аксьонов. І цей список можна продовжувати.
Олексій Данилов, секретар Ради національної безпеки і оборони України:
Наголос в цьому рішенні приймався стосовно Віктора Януковича. У нас на сьогодні є укази і розпорядження Віктора Федоровича Януковича, в минулому президента України, який засуджений по 111 статті державна зрада, вирок вступив в силу. 19.30.37 було дано доручення всім органам державної влади проаналізувати всі нормативно правові акти стосовно небезпеки національній безпеці України.
Ще одне питання - це націоналізація підприємства "Мотор-Січ". Олексій Данілов зазначив: зараз РНБО працює над тим, як повернути завод в законний спосіб у державну власність
Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України:
Була доповідь голови служби безпеки в якому стані знаходиться виконання рішення РНБО стосовно повернення в законний спосіб у державну власність підприємства "Мотор-Січ". сьогодні відбуваються певні процеси в юридичній площині, найближчим часом ми вас проінформуємо, в який спосіб це все відбувається. Справа зараз розглядається у Шевченківському суді, коли буде відповідне рішення - ми вас одразу поінформуємо.
Повертатимуть у власність і земельні надра, якщо вони не належать українським громадянам. А ще, якщо вони віддані в оренду з порушенням ліцензій. В цьому питанні теж не обійшлось без санкцій. У список потрапили 19 компаній, більшість з яких, за даними ЗМІ, належать мільйонеру Павлу Фуксу.
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