Засідання Ради Нацбезпеки та оборони, яке відбулося сьогодні надвечір і на якому ухвалили персональні санкції майже для тридцяти колишніх політиків та посадовців, прокоментував Президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський, президент України: