Володимир Зеленський прокоментував рішення РНБО [ Редактировать ]
Засідання Ради Нацбезпеки та оборони, яке відбулося сьогодні надвечір і на якому ухвалили персональні санкції майже для тридцяти колишніх політиків та посадовців, прокоментував Президент України Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський, президент України:
На засіданні РНБО підтримано пропозицію Кабінету міністрів та Служби безпеки України про застосування персональних санкцій - зокрема, блокування всіх активів та майна, запобігання виведення капіталів за межі України. Позбавлення всіх державних нагород. Очікуємо на введення санкцій щодо окремих осіб з боку Європи, США, та інших міжнародних партнерів.
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