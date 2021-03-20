Популярная украинская артистка Тина Кароль представила весенне-летнюю коллекцию обуви, созданную в коллаборации с известным брендом Kachorovska. Об этом она сообщила на своей страничке в Instagram.

В рекламной компании певица сыграла трех героинь, каждая из которых олицетворяет то или иное проявление одной женщины.

"Мы хотим быть разными, мы заслуживаем быть яркими. И, прежде всего, мы хотим оставаться собой! Создавая новую коллекцию я думала о том, сколько граней личности в одной девушке. Раскрыть характер, соответствовать настроению нового дня, привлекать внимание и комплименты, не изменяя себя, жить без масок, быть счастливой, словно ты сама себе праздник - моя новая коллекция об этом!", - отметила Тина Кароль.

К слову, в коллекцию также вошли сабо и микросумка в трех новых оттенках с цветочным принтом, который эффектно сочетается с изящным силуэтом обуви.

"Одна из главных фишек обуви Tina Karol x Kachorovska - идеальная колодка. Она разработана так, что каблук носить легко и не утомительно, а уникальный ремешок-резинка в сабо подстраивается под любой подъем стопы, визуально делает щиколотку тоньше и изящнее", - рассказывает одна из основательниц бренда обуви Kachorovska Алина Качоровская.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль представила первую арома-коллекцию для дома. Также мы писали о том, что певица шокировала образом в пикантных чулках и обтягивающем белье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.