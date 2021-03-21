В Раде инициируют внеочередное заседание: что рассмотрят депутаты [ Редактировать ]
Фракция "Слуги народа" инициирует внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы дать оценку протесту, который состоялся под Офисом президента Украины.
Об этом говорится на сайте партии "Слуга народа".
В своем заявлении партия подчеркнула поддержку права людей на мирный протест, но осудила нанесенный протестующими вред зданию Офиса президента.
"Ждем решительные, квалифицированные и бескомпромиссные действия со стороны правоохранительных органов по установлению лиц инициаторов и участников актов вандализма и привлечения их к ответственности. Мы инициируем проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятие постановления по оценкам данного происшествия, с задачами конкретным министрам и тому подобное", - говорится в заявлении партии.
Напомним, в субботу вечером, 20 марта, в столице прошла акция в поддержку заключенного Сергея Стерненко. Участники акции разрисовали стены здания Офиса президента, выбили стекла входных дверей, сожгли табличку и забросили в помещение файер.
Ранее мы писали о том, что у Зеленского назвали сумму ущерба от погрома Офиса президента.
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