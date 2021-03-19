Верховная Рада Украины отменила очередные пленарные заседания. Такое решение было принято в связи с локдауном, объявленным в городе.

Народные депутаты поддержали соответствующий проект постановления 298 голосами.

Неделя с 29 марта по 2 апреля - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Отметим, эта неделя должна была быть пленарной.

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Вчера заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что во время 3-недельного перерыва "внеочередные пленарные заседания Верховной Рады могут и будут проводиться".

Ранее мы писали о том, что Рада приняла новый земельный закон. Документ предусматривает автоматический переход права пользования земельным участком при покупке расположенного на нем здания или сооружения. Принятый парламентом закон критикуют юристы.

Кроме того, в Украине обновят сведения Госземкадастра о границе. Согласно закону, сведения о государственной границе вносятся в Государственный земельный кадастр в соответствии с утвержденными документами демаркации (редемаркации, делимитации) украинской границы.

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