Рада отменила пленарные заседания до конца локдауна [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины отменила очередные пленарные заседания. Такое решение было принято в связи с локдауном, объявленным в городе.
Народные депутаты поддержали соответствующий проект постановления 298 голосами.
Неделя с 29 марта по 2 апреля - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).
Отметим, эта неделя должна была быть пленарной.
Вчера заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что во время 3-недельного перерыва "внеочередные пленарные заседания Верховной Рады могут и будут проводиться".
Ранее мы писали о том, что Рада приняла новый земельный закон. Документ предусматривает автоматический переход права пользования земельным участком при покупке расположенного на нем здания или сооружения. Принятый парламентом закон критикуют юристы.
Кроме того, в Украине обновят сведения Госземкадастра о границе. Согласно закону, сведения о государственной границе вносятся в Государственный земельный кадастр в соответствии с утвержденными документами демаркации (редемаркации, делимитации) украинской границы.
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