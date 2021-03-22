Десятирічна Аня потребує лікування онкології за кордоном [ Редактировать ]
По допомогу до всіх небайдужих звертається десятирічна Аня із Прикарпаття. В дівчинки важка недуга - нейробластома заочеревинного простору, з якою дитина безуспішно бореться вже чотири роки.
Українські лікарі випробували всі можливі методи, втім традиційна медицина виявилася безсилою перед раком. Єдина надія для Ані нині - лікування за кордоном, втім, на це потрібні великі кошти, яких у мами дівчинки просто немає.
Добрий день. - Як ви сьогодні? - Трохи так…
Для десятирічної Ані онковідділення Івано-франківської дитячої обласної лікарні стало другою домівкою. Майже половину свого життя вона провела в палаті з крапельницями.
Аня Приймич, пацієнтка Івано-франківської дитячої обласної лікарні:
Як ти себе почуваєш? - Добре. - Все добре? - Угу.
У Ані нейробластома заочеревинного простору. Недуга з'явилась зненацька, коли дівчинці не було ще й шести, розповідає її мама. Cпочатку думали - це банальне отруєння, однак згодом у животі виявили пухлину.
Леся Приймич, мати Ані Приймич:
Живіт її розпирало, він кожен день збільшувався. Це означало, що пухлина росте.
Юрій Томащук, лікар:
Складність в цьому що ця пухлина окутує центральну судину - аорту, червоний відділ аорти. Це дві центральні судини, і дуже складне місце для оперативного втручання. прооперувати на жаль не змогли, це ризик кровотечі і смерті пацієнта.
За чотири роки боротьби із недугою Аня пройшла вже сорок два курси хіміотерапії. Черговий завершила на початку березня. Пухлина трішки зменшилася. Втім, якщо не лікувати - вона знову почне рости.
Леся Приймич, мати Ані Приймич:
Ми закінчили вже 9 березня курс хіміотерапії і не більше місяця часу вона може бути без лікування. Якщо місяць часу мене і не буде лікування то піде рецидив.
Медики кажуть, спробували всі можливі методи лікування. Консервативному - недуг не піддається. Оперувати теж ризиковано. Немає жодної гарантії, що пухлину вдасться видалити повністю, адже метастази вже уразили внутрішні органи. Єдиний вихід - це МБДЖ-терапія з автотрансплантацією кісткового мозку.
Юрій Томащук, лікар:
МБДЖ-терапія - це введення радіофарм препарату "Йод 131" і сканування спеціальним препаратом. На жаль, на території України цього методу не має.
Прийняти дівчинку погодилася одна з клінік Туреччини. На лікування потрібно шістдесят тисяч доларів. Для мами дівчинки - ця сума захмарна. Жінка сама виховує трьох дітей, батько Ані покинув сім'ю, щойно дізнався про страшний недуг дівчинки.
Леся Приймич, мати Ані:
Я розумію зараз важкий час, червоні зони, люди без заробітків, я це розумію. Але я не маю вибору Я мушу щось робити. Я бачу, що Анічка бореться, вона хоче, вона може, вона настільки має сил що я як мама не опускаю рук.
За чотири роки на лікування Ані витратили вже понад дві з половиною мільйонів гривень - допомагали родичі, знайомі та волонтери. На лікування за кордоном нині назбирали лише сім тисяч доларів. Щоб зібрати решту - мама просить допомоги всіх небайдужих. І для цього є лише два-три тижні, поки в дівчинки не почався черговий рецидив.
Реквізити для допомоги:
Карта ПриватБанку
5168 7574 0312 2189
IBAN 623052990000026203873231873
Приймич Леся Орестівна (мама Ані)
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