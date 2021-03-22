В "красных" зонах вводят изменения: как будет работать транспорт [ Редактировать ]
В понедельник, 22 марта, Кабинет министров Украины изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Отныне ограничения относительно работы общественного транспорта будут устанавливать местные власти.
Согласно решению Кабмина, теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) будут принимать решение о запрете регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.
Исключение составляют:
- транзитные перевозки;
- перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более 5-ти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;
- перевозки служебным/арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Нацполиции;
- перевозка пассажиров автотранспортом международного сообщения при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.
Также отдельным решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС будет вводиться запрет на посадку пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов.
Отметим, в Украине расширили "красную" зону карантина. Так, в "красной" зоне находятся: Киев, Одесская, Черновицкая, Житомирская, Ивано-Франковская и Закарпатская области.
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