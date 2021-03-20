В "красную" зону карантина внесли Одесскую область. По состоянию на субботу, 20 марта, в этой зоне находятся Киев и пять областей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, в "красной" зоне находятся: Киев, Одесская, Черновицкая, Житомирская, Ивано-Франковская и Закарпатская области. В них наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация.

В "оранжевой" зоне карантина пребывают: Черкасская, Хмельницкая, Тернопольская, Сумская, Полтавская, Николаевская, Львовская, Киевская, Донецкая, Днепропетровская и Винницкая области.

Остальные регионы Украины находятся в "желтой" зоне.

Напомним, ограничения "красной" зоны карантина предполагают запрет на:

- прием посетителей заведениями общепита и культуры;

- проведение массовых, спортивных и других мероприятий;

- прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;

- деятельность непродовольственных рынков;

- посещение учебных заведений, кроме дошкольных заведений и младших классов;

- совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (в том числе перестают совершать остановки поезда).

Ранее сообщалось, что с субботы, 20 марта, в Киеве ужесточают карантин. Что будет под запретом в столице - читайте в материале. Мы также писали о том, что Зеленский пообещал поддержку бизнеса в "красной" зоне.

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