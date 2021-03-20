В Украине расширили "красную" зону карантина [ Редактировать ]
В "красную" зону карантина внесли Одесскую область. По состоянию на субботу, 20 марта, в этой зоне находятся Киев и пять областей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Так, в "красной" зоне находятся: Киев, Одесская, Черновицкая, Житомирская, Ивано-Франковская и Закарпатская области. В них наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация.
В "оранжевой" зоне карантина пребывают: Черкасская, Хмельницкая, Тернопольская, Сумская, Полтавская, Николаевская, Львовская, Киевская, Донецкая, Днепропетровская и Винницкая области.
Остальные регионы Украины находятся в "желтой" зоне.
Напомним, ограничения "красной" зоны карантина предполагают запрет на:
- прием посетителей заведениями общепита и культуры;
- проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
- прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
- деятельность непродовольственных рынков;
- посещение учебных заведений, кроме дошкольных заведений и младших классов;
- совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (в том числе перестают совершать остановки поезда).
Ранее сообщалось, что с субботы, 20 марта, в Киеве ужесточают карантин. Что будет под запретом в столице - читайте в материале. Мы также писали о том, что Зеленский пообещал поддержку бизнеса в "красной" зоне.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Новые ограничения вступили в силу в полночь 20 марта
Данные о зараженных COVID в Украине по состоянию на субботу, 20 марта
Рекорд з початку року: в Україні стрімко зростає кількість інфікованих та госпіталізованих на COVID-19;
Влада закрила Львів на жорсткий карантин. Він діятиме з 19 до 28 березня: школярів відправляють на канікули, закривають кафе, ресторани, ринки і театри
Шмыгаль заявил, что в Украине может не понадобиться введение локдауна на общенациональном уровне
На Одещині кількість інфікованих коронавірусом стрімко зростає: у лікарнях вже бракує кисню! Чому чиновники заперечують кисневий дефіцит і що ж насправді відбувається в Одесі?