COVID-19 в Україні: найбільше інфікувались на Львівщині [ Редактировать ]
Майже 8 тисяч українців захворіли на коронавірус попередньої доби. Померли - 157 людей. Найбільше нових інфікувань на Львівщині, Одещині, Житомирщині, Київщині та Вінниччині.
Проти COVID-19 вакцинацію пройшли 111 тисяч українців. У МОЗі планують запустити понад дві з половиною тисячі пунктів щеплень, їх відкриватимуть залежно від надходжень вакцини.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
З цього тижня ми переходимо до наступного кроку у рамках другого етапу вакцинації - це імунізація сімейних лікарів. Починаючи з 29-30 березня ми плануємо почати вакцинацію людей, які старші за 80 років, які попередньо записались до листа очікування у додатку „Дія" або через контакт-центр МОЗ, або за допомогою сімейних лікарів.
по теме
Вакцинація від коронавірусу в Україні відбувається втричі повільніше, ніж планували у МОЗ
Відсьогодні в країні почався другий етап вакцинації від коронавірусу
Темпи поширення коронавірусу в Україні не знижуються. 15 тисяч 850 інфікувань зафіксували минулої доби. 262 пацієнтів померло. Чотири з половиною тисячі - одужало
За добу щепили трохи більше 2 тисяч людей - такі дані оприлюднили у МОЗ
COVID-19 в Україні: кількість хворих зростає шаленими темпами