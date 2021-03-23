Майже 8 тисяч українців захворіли на коронавірус попередньої доби. Померли - 157 людей. Найбільше нових інфікувань на Львівщині, Одещині, Житомирщині, Київщині та Вінниччині.

Проти COVID-19 вакцинацію пройшли 111 тисяч українців. У МОЗі планують запустити понад дві з половиною тисячі пунктів щеплень, їх відкриватимуть залежно від надходжень вакцини.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: