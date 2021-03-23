В Германии продлили жесткий карантин [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении карантина до 18 апреля. При этом на Пасху будут введены более жесткие ограничения.
С 1 по 5 апреля в стране будут закрыты почти все магазины. Религиозные службы переведут в онлайн-режим.
"Сейчас мы находимся в очень серьезной ситуации", - сказала Меркель.
Таким образом власти намерены сдержать третью волну коронавируса.
В субботу, 3 апреля, будут работать только продуктовые магазины. Кроме того, более жесткие правила будут применяться в тех регионах, где число зараженных в течение трех дней подряд будет превышать 100 человек на 100 тысяч населения.
Ранее Меркель заявила о третьей волне пандемии коронавируса.
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