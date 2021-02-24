В Германии началась уже третья волна пандемии коронавируса. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель на встрече с депутатами консервативной партии.Она также предостерегла от резкого ослабления карантинных ограничений, сообщает Reuters со ссылкой на двух участников встречи.

"Сейчас мы находимся в третьей волне", - отметила канцлер Германии.

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По словам Меркель, любое ослабление карантина, который ввели в конце прошлого года и продлили до 7 марта, должно осуществляться осторожно и постепенно.

Закрытие всех второстепенных предприятий и пограничный контроль с Австрией и Чехией, где были вспышки инфекции, связанные с более заразным штаммом вируса, помогли Германии снизить количество новых случаев коронавируса в стране. Однако медленная вакцинация населения и новые вспышки COVID-19 могут помешать ослаблению карантина.

"Мы не можем позволить себе взлеты и падения", - сказала Меркель, добавив, что любое возвращение к нормальной жизни должно происходить осторожно.

Ранее мы писали о том, что в Германии продлили локдаун. Основные ограничения, введенные ранее для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, остаются в силе.

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