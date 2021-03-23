Шпигунський скандал: у Болгарії викрили російських співробітників розвідки [ Редактировать ]
Шпигунський скандал із росіянами в Болгарії триває. Країна оголосила персонами нон ґрата двох російських дипломатів. Йдеться про співробітників зовнішньої розвідки РФ Олександра Зінкіна та Максима Рибкіна.
У посольстві вони обіймали посади першого та другого секретаря. Вони передавали у Москву секретні документи НАТО. Викрили шпигунів під час спецоперації 19 березня. У справі затримали й болгарських держслужбовців.
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Шпигунський скандал у Болгарії. Країна оголосила персонами нон ґрата двох російських дипломатів. Йдеться про співробітників зовнішньої розвідки РФ Олександра Зінкіна та Максима Рибкіна
За неофіційною інформацією, йдеться про співробітників зовнішньої розвідки Росії Олександра Зінкіна та Максима Рибкіна
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