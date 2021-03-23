Европа разорвала отношения с Россией - Лавров [ Редактировать ]
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии в России отношений с Евросоюзом. Он заявил, что ЕС разрушил все механизмы и инфраструктуру своими односторонними шагами.
По его словам, Россия всегда была за продвижение отношений с ЕС по всем азимутам.
"Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались много лет, и у нас остались только партнеры - отдельные европейские страны", - заявил Лавров.
Он заявил, что вся инфраструктура этих отношений "уничтожена односторонними решениями Брюсселя".
По словам Лаврова, "США, Европа и Запад в целом по сути дела подменяют дипломатию, искусство которой теряют, вот этими шагами с навязыванием всем другим своих правил, которые, они считают, должны лежать в основе миропорядка - не международное право, а правила".
Ранее Россия обвинила Украину в разрыве отношений с Евросоюзом.
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