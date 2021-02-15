Россия обвинила Украину в разрыве отношений с Евросоюзом [ Редактировать ]
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европейский Союз сам разрушил каркас отношений с Россией. В частности, из-за поддержки Украины. Об этом он заявил по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.
Он заявил, что якобы нарушения прав русскоязычных и нападки на русский язык и культуру свидетельствует о том, что Евросоюз отдаляется от всего, что связано с Россией.
"Конечно, нельзя не учитывать попустительство Евросоюза по отношению к грубейшим нарушениям прав русскоязычных, русских, те нападки на русский язык и на русскую культуру, которые мы наблюдаем и в Прибалтике, и в Украине, и в ряде других стран. Когда закрывают русскоязычные каналы, когда заводят уголовные дела на русскоязычных журналистов", - заявил он.
Лавров считает, что Евросоюз на это взирает якобы без особого желания что-то изменять.
"Я думаю, происходит не отдаление России от Евросоюза, а это отдаление самого Евросоюза от русского языка, русской культуры, от всего русского, а значит и от Российской Федерации", - сказал министр.
Однако, он отметил, что Россия намерена продолжать развивать взаимовыгодные отношения с Европой.
Ранее мы писали о том, что Европейский союз начнет подготовку новых санкций против России уже в феврале. Ожидается, что решение может быть принято весной.
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