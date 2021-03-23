В США сделали тревожное заявление об эффективности вакцины AstraZeneca [ Редактировать ]
Фармацевтическая компания AstraZeneca, производящая вакцину от коронавирусной инфекции, могла предоставлять американским федеральным органам устаревшую информацию об эффективности препарата.
Представители компании уверяли, что их вакцина способна полностью защитить от COVID-19 людей всех возрастов, однако согласно новым исследованиям, в которых принимали участие 30 тысяч человек, препарат показал лишь 79% эффективности. Уточняется, что среди иммунизированных не было замечено ни одного случая серьезных побочных эффектов.
Отмечается, что Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США обеспокоен ситуацией с неправдивой информацией. Известно, что в настоящее время AstraZeneca занимается расследованием обстоятельств неприятной ситуации.
Читайте также, вакцина от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca во время новых клинических испытаний показала 100% эффективность в случаях тяжелого течения заболевания. В испытаниях препарата приняли участие 32 449 человек.
Кроме того, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт вакцин. Задержки с доставкой в AstraZeneca объясняют проблемой производства.
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