Фармацевтическая компания AstraZeneca, производящая вакцину от коронавирусной инфекции, могла предоставлять американским федеральным органам устаревшую информацию об эффективности препарата.

Представители компании уверяли, что их вакцина способна полностью защитить от COVID-19 людей всех возрастов, однако согласно новым исследованиям, в которых принимали участие 30 тысяч человек, препарат показал лишь 79% эффективности. Уточняется, что среди иммунизированных не было замечено ни одного случая серьезных побочных эффектов.

Отмечается, что Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США обеспокоен ситуацией с неправдивой информацией. Известно, что в настоящее время AstraZeneca занимается расследованием обстоятельств неприятной ситуации.

Читайте также, вакцина от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca во время новых клинических испытаний показала 100% эффективность в случаях тяжелого течения заболевания. В испытаниях препарата приняли участие 32 449 человек.

Кроме того, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт вакцин. Задержки с доставкой в AstraZeneca объясняют проблемой производства.

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