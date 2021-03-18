Вечером 18 марта ряд стран объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca. Информация появилась после заключения Европейского агентства по контролю медикаментов (EMA) относительно безопасности вакцины. Страны, которые объявили о возобновлении использования вакцины AstraZeneca.

Кипр, который приостановил использование вакцины 15 марта, возобновит прививки препаратом AstraZeneca уже завтра, 19 марта. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что страна восстановит прививки этой вакциной, но не уточнил, когда именно.

Италия возобновит использование вакцины с 19 марта, заявил премьер-министр Марио Драги. Латвия также заявила, что снова начнет прививки вакциной AstraZeneca.

Министр здравоохранения Литвы заявил, что страна возобновит прививки этой вакциной в пятницу, 19 марта.

Болгария восстановит прививки вакциной AstraZeneca пятницу, 19 марта, заявил глава болгарского агентства по лекарственным средствам Богдан Кириллов. Министр здравоохранения Нидерландов заявил, что его страна возобновит использование вакцины AstraZeneca на следующей неделе.

Как сообщает The Guardian, Германия начнет снова вакцинировать своих граждан вакциной AstraZeneca с 19 марта, а Испания - со следующей недели.

Португалия отменит временное прекращение использования COVID-вакцины от AstraZeneca 22 марта, сообщило государственное управление здравоохранения.

Ранее мы писали, что во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют продолжить вакцинацию от коронавирусной инфекции от компании AstraZeneca. появление тромбоза вполне может быть не связанно с вакцинацией AstraZeneca, так как заболевание находится на третьем месте по распространению в мире.

Кроме того, специалисты из Швеции заявили, что вакцина для борьбы с коронавирусной инфекцией AstraZeneca может вызывать, помимо образования тромбов, еще и кровотечение. Кровотечение появляется спустя неделю-две после вакцинации.

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