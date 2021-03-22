Вакцина от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca во время новых клинических испытаний показала 100% эффективность в случаях тяжелого течения заболевания. Об этом пишет пресс-служба компании.

При этом, эффективность препарата против COVID-19 с проявившимися симптомами составляет 79%. Третья фаза испытаний была проведена на территории США.

Третья фаза исследования, проведенного компанией AstraZeneca в США, продемонстрировала статистически значимую эффективность вакцины - 79% - при профилактике симптоматического COVID-19 и 100% эффективность при профилактике тяжелого заболевания и госпитализации.

Отмечается, что в испытаниях препарата приняли участие 32 449 человек. Эффективность вакцины была одинаковой для разных возрастов, сообщили в компании.

Читайте также, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт вакцин. AstraZeneca во втором квартале 2021 года сможет поставить менее 90 млн доз вакцины в Евросоюз, в то время как по контракту она обязалась доставить в страны сообщества 180 млн доз.

Кроме того, ряд стран-участниц Евросоюза объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании. AstraZeneca. Информация появилась после заключения Европейского агентства по контролю медикаментов о безопасности вакцины.

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