Депутат Магиевской ОТГ (объединенной территориальной громады) Первомайского района Николаевской области повздорил с местным жителем, в результате чего достал травматическое оружие и выстрелил мужчине в ногу.

Происшествие случилось возле железнодорожного переезда. В конфликте участвовали четверо мужчин, при этом известно, что депутат применил оружие в качестве самозащиты.

В Первомайский отдел полиции поступило сообщение о том, что 44-летний житель района получил телесные повреждения в виде огнестрельного ранения ноги. Правоохранители установили, что происшествие произошло возле железнодорожного переезда, расположенного неподалеку поселка Бандурка, где у 46-летнего депутата одной из ОТГ возник конфликт с четырьмя местными жителями из-за его замечания о спиленном дереве. Гражданин достал пистолет и, защищаясь, попал в одного из мужчин.

Отмечается, что приехавшие на место происшествия правоохранители изъяли у стрелка травматический пистолет. В настоящее время была назначена экспертиза по делу. Начато досудебное расследование по факту умышленного легкого телесного повреждения.

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