В Хмельницкой области 8-летний мальчик выстрелил из ружья в глаз своей 10-летней сестре. Об этом сообщает nnovosti.info.

Трагедия произошла в многодетной семье.

По словам отца пятерых детей, в тот вечер к ним приехала старшая дочь с мужем. Они прихватили с собой пневматическое ружье.

Владелец оружия не проверил, осталась ли внутри пуля, и бросил ружье на виду. 8-летний мальчик схватил оружие и попал в сестру.

Сейчас за жизнь 10-летней Вики борются врачи, но пока не дают родителям надежды. Пуля поразила мозг ребенка. Отмечается, что лечение будет длительным и дорогостоящим.

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