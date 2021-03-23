Масовий розстріл у Штатах! У Колорадо чоловік, мотиви якого і досі не встановлені, відкрив вогонь у супермаркеті. Загинули - десять людей! Дмитро Анопченко - про обставини і причини нової бійні.

Боулдер - провінційне містечко в штаті Колорадо, де, за словами місцевих, життя до нудного спокійне і злочинності практично немає. Мовляв, коли тут крадуть пачку чипсів у крамниці - це вже для них серйозний злочин. І раптом таке. Біля найвідомішої тутешньої крамниці, а потім і всередині неї злочинець відкрив вогонь із рушниці.

Усі були в паніці, адже ніхто не міг зрозуміти, звідки лунають постріли і куди ховатись. Ніхто не знав, де безпечніше, чи вибігати з магазину, чи залишатися там.

Це був обідній час, багато людей саме прийшли до супермаркету купити продукти.

Чую постріл за пострілом і кричу чоловікові - біжи! Він каже: краще не рухайся. Я кричу - біжи, нам три секунди жити залишилося! І ми кинулися бігти - а злочинець просто нам у спину стріляв, я це відчувала.

Один із касирів натиснув тривожну кнопку - і поліцейські прибули майже миттєво. Патрульна машина, що була поблизу, доїхала вже за кілька хвилин. Офіцер, який прибув на місце злочину першим, теж отримав кулю.

Керрі Ямагучі, начальник місцевої поліції:

Знову втрачені людські життя, багато хто загинув під час інциденту. І я маю повідомити, що серед загиблих - і поліцейський з нашого відділку.

Офіцерові Еріку Таллі був 51 рік, до поліції він прийшов 11 років тому, тож точно не був новачком. Окрім нього, силовики не розкривають даних про жодну іншу жертву. Кажуть, спочатку мають сповістити рідних. Підтверджують лише загальну кількість загиблих десятеро. Так само не вказують, скільки було злочинців і що змусило їх почати стрілянину.

Але ви хоча б знаєте, який був мотив? - Про це ще рано говорити, у нас ще немає таких деталей. І ми не розголошуватимемо всієї інформації доти, доки не вирішимо, що це доречно.

Преса пише, що головний підозрюваний - 21-літній Ахмад Аль Ісса. Зважаючи на його етнічне походження, перевіряється версія щодо причетності стрілка до ісламських радикальних організацій. Якщо це підтвердиться - події в Колорадо розцінюватимуть ще й як терористичний акт.

Але і досі не до кінця зрозуміло, чи діяв він один.

Місцева преса з гелікоптера побачила, як поліція виводить із супермаркету чоловіка в самій білизні. Руки за спиною, тож це явно не один із постраждалих, а затриманий. Усі подумали: це стрілець. Але згодом побачили ще одного чоловіка, якого виводять під конвоєм.

А потім ще двох, скутих наручниками поміж собою та з офіцерами. Проте досвід минулих масових розстрілів показує: зарано говорити, що всі вони злочинці. Часто під час таких злочинів спецпризначенці зачищають будівлю і затримують усіх, хто може здатися нападником, а вже потім з'ясовують деталі.

Біля місця трагедії люди тепер моляться, дякуючи за те, що вижили, і згадуючи тих, кого не стало. До Колорадо прикута увага всієї країни. А в пресі вкотре заговорили про необхідність обмежити вільний продаж зброї.