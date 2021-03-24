В среду, 24 марта, в Министерстве здравоохранения отреагировали на смерть военнослужащей после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

По предварительной информации, смерть военной наступила в результате острых расстройств кровообращения.

"Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни", - сообщили в Минздраве.

Военная получила прививку вакциной Covishield 21 марта. Она входила в число приоритетных групп вакцинации, так как в ближайшее время должна была отправиться в зону операции Объединенных сил.

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