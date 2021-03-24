Смерть солдата ВСУ от вакцинации: как отреагировали в Минздраве [ Редактировать ]
В среду, 24 марта, в Министерстве здравоохранения отреагировали на смерть военнослужащей после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
По предварительной информации, смерть военной наступила в результате острых расстройств кровообращения.
"Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни", - сообщили в Минздраве.
Военная получила прививку вакциной Covishield 21 марта. Она входила в число приоритетных групп вакцинации, так как в ближайшее время должна была отправиться в зону операции Объединенных сил.
Ранее мы писали о том, что в ВСУ ухудшилась ситуация с COVID-19.
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