Во вторник, 23 марта, была подтверждена информация о смерти военнослужащей после прививки от коронавируса. 22 марта женщина вакцинировалась от коронавируса препаратом CoviShield. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на собственные источники.

Так, скончалась Нарожная Инна Юрьевна, 1977 года рождения.

Женщина была старшим солдатом, служила бухгалтером в воинской части А3880. Это ракетно-зенитный полк в Черноморском (Чабанке) Лиманского района Одесской области.

Смерть наступила от оторвавшегося тромба.

Позже информация была подтверждена официально.

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