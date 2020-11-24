В ВСУ ухудшилась ситуация с COVID-19 [ Редактировать ]
В Вооруженных Силах Украины за прошедшие сутки коронавирус обнаружили еще у 153 военнослужащих. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.
Отмечается, что в целом по состоянию на 24 ноября в ВСУ коронавирусом болеет - 2815 человек.
"Всего за время пандемии выздоровели - 6379 человек, летальных исходов - 26. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 353 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 26 человек", - говорится в сообщении.
Командование Медсил информирует, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Также сообщалось, что ВСУ взяли под охрану коронавирусные больницы в Херсоне.
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