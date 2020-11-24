В Вооруженных Силах Украины за прошедшие сутки коронавирус обнаружили еще у 153 военнослужащих. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что в целом по состоянию на 24 ноября в ВСУ коронавирусом болеет - 2815 человек.

"Всего за время пандемии выздоровели - 6379 человек, летальных исходов - 26. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 353 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 26 человек", - говорится в сообщении.

Командование Медсил информирует, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Также сообщалось, что ВСУ взяли под охрану коронавирусные больницы в Херсоне.