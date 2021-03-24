Министерство социальной политики Украины разработало дорожную карту приближения прожиточного минимума к реальной величине. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Правительство одобрило и подало в Верховную Раду ряд законопроектов.

По данным министерства, предполагается ускоренное повышение прожиточного минимума для расчета социальных выплат, которые являются основным источником доходов:

в 2022 году - на 14%;

в 2023 году - на 15%;

в 2024 году - на 25%.

Как отмечается в сообщении, проекты законов предусматривают новую методологию определения и применения прожиточного минимума исключительно для основных социальных гарантий (минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи, которая является для человека основным источником доходов).

Кроме того, планируется:

внедрение базовых величин для расчета социальных выплат (надбавок, повышений, дополнительной пенсии, пенсии за особые заслуги, ежемесячных пособий), которые устанавливаются к пенсии или государственной социальной помощи, выплачиваемой вместо пенсии;

стипендий, максимальных размеров выплат, компенсационных выплат, а также единовременных выплат (пособий).

Также предлагается введение базовой величины для денежных платежей и взысканий и базовой величины для административных сборов.

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