Прожиточный минимум приблизят к реальной величине: как будут расти выплаты [ Редактировать ]
Министерство социальной политики Украины разработало дорожную карту приближения прожиточного минимума к реальной величине. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Правительство одобрило и подало в Верховную Раду ряд законопроектов.
По данным министерства, предполагается ускоренное повышение прожиточного минимума для расчета социальных выплат, которые являются основным источником доходов:
- в 2022 году - на 14%;
- в 2023 году - на 15%;
- в 2024 году - на 25%.
Как отмечается в сообщении, проекты законов предусматривают новую методологию определения и применения прожиточного минимума исключительно для основных социальных гарантий (минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи, которая является для человека основным источником доходов).
Кроме того, планируется:
- внедрение базовых величин для расчета социальных выплат (надбавок, повышений, дополнительной пенсии, пенсии за особые заслуги, ежемесячных пособий), которые устанавливаются к пенсии или государственной социальной помощи, выплачиваемой вместо пенсии;
- стипендий, максимальных размеров выплат, компенсационных выплат, а также единовременных выплат (пособий).
Также предлагается введение базовой величины для денежных платежей и взысканий и базовой величины для административных сборов.
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