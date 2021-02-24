Украинцам будут компенсировать часть доходов в связи с нарушением сроков их выплаты. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты" № 1214-ІХ, который Верховная Рада приняла 4 февраля 2021 года.

Документ устанавливает исчерпывающий перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам должна начисляться компенсация.

Согласно пояснительной записке, такой точный перечень выплат был нужен из-за нечеткости в законодательстве, ведь в перечне видов доходов (пенсии, социальные выплаты, стипендии, заработная плата, денежное обеспечение) было отмечено позицию "и другие".

В каких случаях будет выплачиваться компенсация:

если выплата зарплаты задерживается на один и более календарных месяцев, работодатель обязан начислить и выплатить работникам компенсацию потери части заработной платы

заработная плата, не полученная вовремя по вине работника, компенсации не подлежит

начисление компенсации происходит один раз перед выплатой задолженности по заработной плате. Выплачивается компенсация в месяце, в котором производится выплата задолженности по заработной плате за соответствующий месяц.

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