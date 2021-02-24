Задержки зарплат: в Украине ввели компенсации [ Редактировать ]
Украинцам будут компенсировать часть доходов в связи с нарушением сроков их выплаты. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты" № 1214-ІХ, который Верховная Рада приняла 4 февраля 2021 года.
Документ устанавливает исчерпывающий перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам должна начисляться компенсация.
Согласно пояснительной записке, такой точный перечень выплат был нужен из-за нечеткости в законодательстве, ведь в перечне видов доходов (пенсии, социальные выплаты, стипендии, заработная плата, денежное обеспечение) было отмечено позицию "и другие".
В каких случаях будет выплачиваться компенсация:
- если выплата зарплаты задерживается на один и более календарных месяцев, работодатель обязан начислить и выплатить работникам компенсацию потери части заработной платы
- заработная плата, не полученная вовремя по вине работника, компенсации не подлежит
- начисление компенсации происходит один раз перед выплатой задолженности по заработной плате. Выплачивается компенсация в месяце, в котором производится выплата задолженности по заработной плате за соответствующий месяц.
Ранее мы писали о том, кто в Украине получает самую большую и самую маленькую среднюю зарплату.
по теме
Уже с 1 марта 2021 года в Украине пройдет ежегодная индексация пенсий
C 1 марта 2021 года в Украине пройдет индексация пенсий примерно на 11%
Хто зможе скористатися пільговою іпотекою, скільки для цього треба заробляти і наскільки надійна допомога від держави?
Во вторник, 9 февраля, в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко сделал заявление
Пенсионные выплаты в Украине в течении года будут пересчитаны