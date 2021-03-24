В Киеве подорожает проезд в маршрутках: сколько будем платить [ Редактировать ]
Уже с субботы, 27 марта, в Киеве подорожает проезд в маршрутках. Об этом сообщили в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.
Так, за проезд в маршрутке придется платить 10 гривен.
Также читайте о том, что в 13 марта проезд в пригородных маршрутках Киева подорожал. В частности, цены на билеты выросли в направлении Обухова. Ранее мы писали, что проезд во всех маршрутных такси Киева сделают одинаковым - по 8 гривен. Нововведение вступило в силу с 12 декабря 2020 года.
Также в КГГА рассказали, повысят ли стоимость поездки в метро Киева.
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