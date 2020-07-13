В киевском метрополитене не планируют подымать тарифы на проезд.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, городская власть будет искать иные способы компенсации подземке стоимости проезда. Также он добавил, что пассажиры фуникулера, городской электрички и скоростного трамвая оплачивают стоимость проезда бесконтактно.

Отмечается, что общественный транспорт Киева вскоре полностью перейдет на безналичный способ оплаты проезда.

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