В столичных маршрутках стоимость проезда вскоре может увеличиться до 12 гривен. Такое решение спрогнозировали в начале первого квартала 2021 года.

В начале второй волны локдауна стоимость, которая в настоящее время составляет 8 гривен, подниматься не будет, но ожидать повышения цены все же стоит.

Стоимость может вырасти как минимум до 12 грн. В первом квартале следующего года можно ожидать каких-то изменений в плане стоимости проезда в общественном транспорте.

Отмечается, что общий пассажиропоток в транспорте Киева понизился на 40%. Таким образом, за январь-октябрь 2020 года составил 41,5 миллиардов пассажиров на километр квадратный. Также во время общенационального локдауна пассажиропоток "упадет", что будет иметь негативный эффект на работу общественного транспорта.

Ранее мы писали, что проезд во всех маршрутных такси Киева сделают одинаковым - по 8 гривен. Нововведение вступило в силу с 12 декабря 2020 года.

Кроме того, в Украине рухнули цены на проезд в поездах "Укрзализныци". Самым дешевым будет билет во вторник, самый дорогой - в пятницу.

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