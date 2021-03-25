В Україні чекають на першу партію китайської вакцини [ Редактировать ]
Україна б'є власні антирекорди. Минулої доби 362 людини померли від ускладнень Ковіду. Нових інфікувань понад 16,5 тисяч. Ушпиталили майже п'ять тисяч хворих.
Найвищі показники захворювань у Києві, на Одещині, Житомирщині та Львівщині. За час проведення кампанії з вакцинації першу дозу щеплення отримали 155 з половиною тисяч українців.
Сьогодні в Україну мають доправити першу партію китайської сироватки від "Синовак - Коронавак". За попередніми даними, рейс з препаратом прибуде у Бориспіль о сьомій вечора. Раніше в МОЗі казали, що перший транш становитиме 700 тисяч доз.
по теме
Найвищі показники поширення коронавірусу на Львівщині, Одещині, Житомирщині та Київщині. За весь час пандемії коронавірус забрав життя 30 тисяч українців. За місяць антиковідної вакцинації в країні щепилося 111 тисяч людей
Без контролю - всі карантинні обмеження перетворюються на такі собі розфарбовки. Бо в червоних Чернівцях та Івано-Франківську поки що скасувати, приміром, весільні гуляння не змусить ніщо
Лише карантин може зупинити третю хвилю коронавірусу. Так вважає міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Новий сплеск триватиме щонайменше до кінця квітня
В Україні може не знадобитися запровадження локдауну на загальнонаціональному рівні. Але для цього необхідно обмежити соціальні контакти
У лікарнях міста найбільше ковідних хворих від початку епідемії, а смертність найвища. Попри це, громадський транспорт у місті не зупиняється