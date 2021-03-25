Раніше в МОЗі казали, що перший транш становитиме 700 тисяч доз

Україна б'є власні антирекорди. Минулої доби 362 людини померли від ускладнень Ковіду. Нових інфікувань понад 16,5 тисяч. Ушпиталили майже п'ять тисяч хворих.

Найвищі показники захворювань у Києві, на Одещині, Житомирщині та Львівщині. За час проведення кампанії з вакцинації першу дозу щеплення отримали 155 з половиною тисяч українців.

Сьогодні в Україну мають доправити першу партію китайської сироватки від "Синовак - Коронавак". За попередніми даними, рейс з препаратом прибуде у Бориспіль о сьомій вечора. Раніше в МОЗі казали, що перший транш становитиме 700 тисяч доз.