Санду готовится к роспуску парламента Молдовы [ Редактировать ]
Президент Молдовы Майя Санду пригласила парламентские фракции на консультации о роспуске парламента. Обсуждение роспуска парламента пройдет в связи с несостоявшимся голосованием за правительство Игоря Гросу.
Об этом сообщает NewsMaker.
Консультации пройдут в пятницу, 26 марта.
Накануне 25 марта депутаты "Партии социалистов" бывшего президента Игоря Додона и их союзники представители "Шор" и "Петру Молдова" ушли из заседания парламента, где должен был представить свою программу Игорь Гросу. Из-за этого на заседании не было кворума, поэтому оно не состоялось.
Таким образом, это стало второй провальной попыткой парламента утвердить правительство.
Ранее сообщалось, что Санду определилась с кандидатурой премьера Молдовы.
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