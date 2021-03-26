Президент Молдовы Майя Санду пригласила парламентские фракции на консультации о роспуске парламента. Обсуждение роспуска парламента пройдет в связи с несостоявшимся голосованием за правительство Игоря Гросу.

Об этом сообщает NewsMaker.

Консультации пройдут в пятницу, 26 марта.

Накануне 25 марта депутаты "Партии социалистов" бывшего президента Игоря Додона и их союзники представители "Шор" и "Петру Молдова" ушли из заседания парламента, где должен был представить свою программу Игорь Гросу. Из-за этого на заседании не было кворума, поэтому оно не состоялось.

Таким образом, это стало второй провальной попыткой парламента утвердить правительство.

Ранее сообщалось, что Санду определилась с кандидатурой премьера Молдовы.