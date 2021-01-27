Санду определилась с кандидатурой премьера Молдовы [ Редактировать ]
Президент Молдовы Майя Санду предложит назначить на пост нового премьер-министра страны экс-министра финансов Наталью Гаврилицу. Об этом сообщает newsmaker.md.
"Это заслуживающий доверия профессионал. Я уже поставила перед ней задачу создать команду и подготовить программу, главная цель которой будет борьба с коррупцией и экономическое развитие", - заявила Санду.
Она также отметила, что до сих пор считает досрочные парламентские выборы единственным выходом из кризиса.
Согласно молдавскому законодательству, у Гаврилицы есть 15 дней, чтобы представить на утверждение парламента состав и программу работы правительства.
Примечательно, что если Гаврилица станет премьером Молдовы, то в этой стране женщины займут все наивысшие должности - президент, премьер и спикер парламента. Парламент Молдовы возглавляет Зинаида Гречаный.
Ранее мы писали о том, что Зеленский и Санду договорились о создании президентского совета. В рамках этого совета стороны будут формировать стратегию для двусторонних отношений. Страны планируют возобновить диалог на высшем уровне и сделать его динамичным.
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