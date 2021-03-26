В связи с "пробкой" грузовых кораблей в Суэцком канале мировая торговля каждый час теряет около 400 миллиардов долларов, так как через путь, соединяющий Азию и Европу, проходит 12% от всех глобальных поставок.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэце, заблокировал в канале более 230 судов. По прогнозам экспертов, восстановить движение по морской тропе можно будет не раньше следующей недели. Также сообщается о дальнейших проблемах с поставками.

Отмечается, что глобальные последствия от простоя контейнеровозов в полной мере успели ощутить американские импортеры товаров, также пострадала торговля Ближнего Востока и Индии. Известно, что суточная пропускная способность канала составляет 106 судов и каждый лишний день простоя будет требовать все больше времени для возобновления поставок товаров.

Напомним, контейнеровоз, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель, отклонившись от курса из-за сильного ветра. Сдвинуть его с места и разблокировать движение по Суэцкому каналу пытаются с помощью восьми буксиров, из-за аварии цена нефти Brent успела вырасти на 5%.

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