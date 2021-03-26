В пятницу, 26 марта, в Национальной службе здоровья рассказали, как вырастут тарифы за оказание помощи при родах и новорожденным. Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

В этом году мы увеличили тариф на оказание помощи при родах. Тариф определяется как ставка на пролеченный случай и составляет 10 382 гривны.

Указано, что в Украине ежегодно преждевременно рождается около 20 тысяч младенцев, то есть каждый 15-й новорожденный.

В НСЗУ отмечают, что за помощь детям, родившимся с массой тела до 1500 г, в 2020 году установили самый высокий тариф - 98 с половиной тыс. грн. В первом квартале 2021-го этот тариф сохраняется, а с 1 апреля он возрастет.

Тариф на медицинские услуги по оказанию медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях определяется как ставка на пролеченный случай и составляет 113 725 гривен за предоставление медицинской помощи новорожденным с массой тела до 1500 г и 25 115 гривен за предоставление медицинской помощи новорожденным с массой тела 1500 грамм и больше.

Ранее мы писали о том, что у новорожденного обнаружили новую мутацию вируса.