Мать болела COVID: у новорожденного обнаружили новую мутацию вируса [ Редактировать ]
В Швеции нашли новую мутацию коронавируса у новорожденного, чья мать заразилась COVID. Изначально вирусы были идентичны, но спустя несколько дней выяснилось, что штамм новорожденного отличается от первоначального. Об этом сообщает The Conversation.
Отмечается, что беременная женщина была госпитализирована с резкими болями в больницу Мальмё. У ребенка подтвердились дефицит кислорода и низкая частота сердечных сокращений. Беременной провели кесарево сечение.
После этого у ребенка и матери взяли анализы на коронавирус, они подтвердили заражение. Сначала вирусы оказались идентичными, однако после штамм новорожденного оказался другим.
"Это первый случай генетического изменения коронавируса в уникальных условиях передачи от матери к плоду до рождения", - приводятся слова ученой, акушера-гинеколога из больницы Лундского университета Мехрены Зайгамы.
По ее словам, новую мутацию назвали A107G.
Ранее сообщалось, что во Львовской области обнаружены два штамма коронавируса.
по теме
В Одесской области полицейские объявили подозрение 36-летней женщине
Ни один из них не является ни "британским", ни "южноафриканским"
Главный санитарный врач Виктор Ляшко во вторник, 2 марта, получил прививку от коронавируса
Центр общественного здоровья Минздрав Украины объяснил, почему разрешили внеочередную вакцинацию от коронавируса общественных деятелей
Белый дом сфокусирован на том, чтобы вакцины были доступны всем американцам