Стоимость газа в апреле: "Нафтогаз" установил цену [ Редактировать ]
На апрель 2021 года газоснабжающая компания "Нафтогаз" установила цену на природный газ для бытовых клиентов. Об этом сообщается на сайте компании.
Так, стоимость газа будет составлять 6,86 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).
Цена не изменилась по сравнению с январем, февралем и мартом.
Кроме того, цена на газ для клиентов "Нафтогаза" как поставщика "последней надежды" составит 6,99 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).
На сегодняшний день ГК "Нафтогаз Украины" обслуживает уже 13% домохозяйств в Украине. Компания поставляет газ 1,7 млн украинцев с учетом клиентов поставщика "последней надежды".
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