На апрель 2021 года газоснабжающая компания "Нафтогаз" установила цену на природный газ для бытовых клиентов. Об этом сообщается на сайте компании.

Так, стоимость газа будет составлять 6,86 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

Цена не изменилась по сравнению с январем, февралем и мартом.

Кроме того, цена на газ для клиентов "Нафтогаза" как поставщика "последней надежды" составит 6,99 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

На сегодняшний день ГК "Нафтогаз Украины" обслуживает уже 13% домохозяйств в Украине. Компания поставляет газ 1,7 млн украинцев с учетом клиентов поставщика "последней надежды".

Ранее мы писали о том, что в Украине продлят срок установки счетчиков газа потребителям, которые используют его для приготовления пищи.