Срок установки счетчиков газа в Украине продлят [ Редактировать ]
В четверг, 25 марта, стало известно о том, что в Украине продлят срок установки счетчиков газа потребителям, которые используют его для приготовления пищи. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
Закон продлевает до 1 января 2023 года установку газораспределительными компаниями счетчиков в домах украинцев, где газ используется только для приготовления пищи.
Также откладывается обязанность газораспределительных компаний прекращать распределение топлива потребителям в случае их отказа от установки счетчиков газа.
Кроме того, газораспределительные компании обязали ежеквартально подавать в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отчет об установке счетчиков газа или прекращении распределения газа потребителям, отказавшимся от их установки.
НКРЭКУ должна будет ежеквартально обнародовать на своем веб-сайте сведения о выполнении газораспределительными компаниями этих обязанностей.
В свою очередь Кабинет министров в трехмесячный срок должен разработать и утвердить порядок компенсации расходов потребителям, которые обеспечили установление индивидуальных счетчиков газа за свой счет, в размере средневзвешенной стоимости установки счетчиков.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
Ранее мы писали о том, что будет с тарифами на газ до конца 2021 года.
Также сообщалось, что с 1 января 2021 года в Украине подорожает транспортировка газа. Согласно утвержденным тарифам на 2021 год, для 20 из 22 облгазов цены на доставку газа вырастут.
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