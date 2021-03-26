Рух товарів майже на 10 мільярдів доларів щодня блокує контейнеровоз Ever Given, який перекрив Суецький канал. Про це повідомляє ВВС. Нині там утворилася черга з понад півтори сотні суден.

Вони очікують на розблокування руху. Робота триває і вдень, і вночі. Влада Єгипту зазначає - на звільнення шляху може знадобитися від кількох днів до кількох тижнів.

Нагадаю, дві дні тому контейнеровоз Ever Given заблокував Суецький канал у Єгипті. Він сів на мілину внаслідок сильних поривів вітру. Через Суецький канал проходить 12 відсотків світового судноплавного трафіку - він сполучає Європу з Азією.