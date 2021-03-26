У Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги: 32 людини загинули [ Редактировать ]
Щонайменше 32 людини загинули внаслідок зіткнення двох пасажирських потягів у Єгипті. Ще понад 80 осіб отримали поранення. Про це повідомляє видання "Аль-Джазіра". З рейок зійшли три пасажирські вагони.
Сталося це в провінції Сохаг - у центральній частині країни. На місце аварії приїхали рятувальники. Також прибули майже пів сотні карет швидкої допомоги.
Через зіткнення - у Верхньому Єгипті призупинили рух залізничного транспорту. Що стало причиною аварії - наразі невідомо.
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