Щонайменше 32 людини загинули внаслідок зіткнення двох пасажирських потягів у Єгипті. Ще понад 80 осіб отримали поранення. Про це повідомляє видання "Аль-Джазіра". З рейок зійшли три пасажирські вагони.

Сталося це в провінції Сохаг - у центральній частині країни. На місце аварії приїхали рятувальники. Також прибули майже пів сотні карет швидкої допомоги.

Через зіткнення - у Верхньому Єгипті призупинили рух залізничного транспорту. Що стало причиною аварії - наразі невідомо.