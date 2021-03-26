В пятницу, 26 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала 2021 года наблюдается рост эскалации на Донбассе. Об этом он заявил в Telegram.

В частности, обострение ситуации стало заметно на фоне первых месяцев действия режима "тишины".

К сожалению, с начала 2021 мы наблюдаем рост эскалации. То, что так трудно и по крупицам восстанавливалось почти год, может быть разрушено в секунду. Обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня. Тогда, пожалуй, впервые за годы войны, количество обстрелов, раненых и убитых уменьшилось в десятки раз.

Президент подчеркнул, что нельзя допустить, что процесс мирного урегулирования был "отвергнут на 100 шагов назад".

Дальнейшее движение в выполнении всех других договоренностей и разрешения ситуации на востоке Украины невозможны под звуки выстрелов и взрывов. Чтобы слышать друг друга во всех смыслах слова - на Донбассе должна воцариться всеобъемлющая и стабильная тишина. Для войны нужно мужество. Для мира нужна мудрость. В Украине и то, и другое. Но преимущество Украины и весь цивилизованный мир отдают второму варианту.

Напомним, что в пятницу, 26 марта, четверо украинских военных погибли и двое получили ранения в результате обстрела боевиками позиций ВСУ возле населенного пункта Шумы.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сделал заявление об обострении на Донбассе. Он считает, что "Россия не остановится".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.