В пятницу, 26 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам "нормандской четверки" после обострения на Донбассе и призвал их помочь с решением конфликта. Об этом глава государства написал в Twitter.

Зеленский призвал сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня на Донбассе, который нарушается пророссийскими боевиками.

Цена войны - жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров "нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

В "нормандскую четверку", кроме Зеленского, входят лидеры России, Франции и Германии.

Напомним, что в пятницу, 26 марта, четверо украинских военных погибли и двое получили ранения в результате обстрела боевиками позиций ВСУ возле населенного пункта Шумы.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сделал заявление об обострении на Донбассе. Он считает, что "Россия не остановится".