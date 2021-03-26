Обострение на Донбассе: Зеленский просит "нормандскую четверку" о помощи [ Редактировать ]
В пятницу, 26 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам "нормандской четверки" после обострения на Донбассе и призвал их помочь с решением конфликта. Об этом глава государства написал в Twitter.
Зеленский призвал сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня на Донбассе, который нарушается пророссийскими боевиками.
Цена войны - жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров "нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.
В "нормандскую четверку", кроме Зеленского, входят лидеры России, Франции и Германии.
Напомним, что в пятницу, 26 марта, четверо украинских военных погибли и двое получили ранения в результате обстрела боевиками позиций ВСУ возле населенного пункта Шумы.
Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сделал заявление об обострении на Донбассе. Он считает, что "Россия не остановится".
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