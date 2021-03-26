В пятницу, 26 марта, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук отреагировал на обострение на Донбассе.

Так, Кравчук считает, что Россия не остановится и нацелена на уничтожение Украины, потому не стоит ожидать, что россияне будут действовать гуманно на Донбассе.

Украина должна быть в любой момент готова дать отпор. Россия не остановится, пока ее не остановят любыми путями, не только Украина, но и мировое сообщество.

Кравчук добавил, что Украина будет выполнять взятые на себя договоренности, пока действуют "Минск" и нормандский формат.

Сегодня днем пророссийские боевики из минометов 82-го калибра и другого вооружения обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Шумов. В результате вражеского обстрела четверо военных погибли и двое получили ранения.

Напомним, боевики обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Шумы возле оккупированной Горловки. Огонь велся из минометов и других вооружений, в результате погибли четверо бойцов, еще двое ранены.

Ранее сообщалось, что Украина вышла из политической погруппы ТКГ по Донбассу из-за участия в переговорах пропагандистки боевиков Майи Пироговой.

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