"Россия не остановится": Кравчук сделал заявление об обострении на Донбассе [ Редактировать ]
В пятницу, 26 марта, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук отреагировал на обострение на Донбассе.
Так, Кравчук считает, что Россия не остановится и нацелена на уничтожение Украины, потому не стоит ожидать, что россияне будут действовать гуманно на Донбассе.
Украина должна быть в любой момент готова дать отпор. Россия не остановится, пока ее не остановят любыми путями, не только Украина, но и мировое сообщество.
Кравчук добавил, что Украина будет выполнять взятые на себя договоренности, пока действуют "Минск" и нормандский формат.
Сегодня днем пророссийские боевики из минометов 82-го калибра и другого вооружения обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Шумов. В результате вражеского обстрела четверо военных погибли и двое получили ранения.
Напомним, боевики обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Шумы возле оккупированной Горловки. Огонь велся из минометов и других вооружений, в результате погибли четверо бойцов, еще двое ранены.
Ранее сообщалось, что Украина вышла из политической погруппы ТКГ по Донбассу из-за участия в переговорах пропагандистки боевиков Майи Пироговой.
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